Da Redação

Confira a previsão do tempo deste domingo em Arapongas

O tempo segue abafado neste domingo (10) em Arapongas. O município registrou temperatura mínima de 19ºC ao amanhecer. Já a máxima deve chegar aos 26ºC.

Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as nuvens devem predominar e, por conta disso, é possível que ocorram pancadas de chuva em pontos isolados.

O instituto ainda informa que entre domingo e o início da semana, são esperadas chuvas no estado. No domingo, principalmente a partir da tarde, devido à elevação das temperaturas, enquanto na segunda e terça-feira por conta de uma nova frente fria. Há risco de tempestades e chuvas expressivas em vários setores.