Confira a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Da Redação

A Cidade dos Pássaros deve registrar chuva nesta terça

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que uma frente fria avança com seu eixo mais instável até a altura do Estado, causando pancadas de chuva ao longo do dia. A nebulosidade aumenta em quase todos os setores e é possível que algum temporal localizado ocorra nesta terça-feira (22).

Arapongas, por exemplo, amanheceu sob nuvens e pode registrar chuva a qualquer momento do dia. Conforme o instituto meteorológico, há 5.9 mm de precipitação acumulada para o município. Mesmo instável, é possível que o sol apareça em alguns períodos desta terça-feira.

Embora o dia seja chuvoso, a previsão indica que as temperaturas continuam elevadas, não tanto como nos dias anteriores, mas se mantém altas. Durante a tarde, faz calor nos municípios paranaenses, principalmente naqueles que ficam entre a faixa oeste e norte do Estado.

Na Cidade dos Pássaros, a mínima registrada foi de 20ºC. A máxima deve chegar à casa dos 28ºC.

