Confira a previsão do tempo desta terça-feira para Arapongas

Arapongas fica com o tempo firme nesta terça

A previsão do tempo do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que há uma maior presença de umidade na regiões central e leste do Estado nesta terça-feira (8), o que favorece a ocorrência de chuvas isoladas e rápidas. Não há expectativa de tempestades ou chuva volumosa, pelo contrário, são eventos que cobrem pequenas áreas. Ainda conforme o instituto meteorológico, por conta da instabilidade, não deve esquentar muito nesses setores.

Já as cidades do sudoeste, oeste, noroeste e do norte apresentam tempo firme nesta terça-feira, inclusive, devem registrar temperaturas elevadas no período da tarde.

Arapongas, por exemplo, conta com a presença do sol logo nas primeiras da manhã. Segundo o Simepar, é possível que ele apareça entre nuvens, porém, qualquer possibilidade de chuva é descartada.

Devido à presença do sol, é esperado que durante a tarde a Cidade dos Pássaros registre temperaturas elevadas. A máxima prevista é de 25ºC.

A mínima obtida, ao amanhecer, foi de 12ºC.

