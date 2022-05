Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Arapongas

Da Redação

O tempo muda a partir da madrugada desta terça-feira (3), por conta da chegada de uma frente fria, que atua, primeiramente, nas regiões noroeste, oeste, sudoeste e sul do Paraná, provocando pancadas de chuva, descargas atmosféricas e rajadas de vento. Ao decorrer do dia, a instabilidade deve atingir as demais áreas.

continua após publicidade .

Em Arapongas, por exemplo, deve haver diversos períodos em que o céu fica predominantemente nublado, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), e não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva em pontos isolados.

A frente fria deve influenciar nas temperaturas, mas isso só acontece nos próximos dias, pois, nesta terça-feira, a Cidade dos Pássaros ainda registra temperaturas altas. A máxima prevista é de 29ºC. A mínima obtida foi de 17ºC.