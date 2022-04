Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Arapongas

O tempo deve continuar instável em Arapongas nesta terça-feira (15). De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), existe possibilidade de ocorrência de chuva no município. A precipitação acumulada é de 6.0 mm.

Mesmo instável, a sensação de tempo abafado permanece na Cidade dos Pássaros. A cidade registrou 20ºC ao amanhecer e deve ter máxima de 27ºC.

Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas por descargas atmosféricas em vários setores do estado, ocorrendo de forma isolada e preferencialmente a partir da tarde. No oeste e no sudoeste, as temperaturas continuam em elevação.