Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira em Arapongas

Arapongas amanheceu com o tempo fechado nesta terça-feira (14) e registrou temperatura mínima de 21°C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a máxima deve chegar aos 27°C.

Ainda conforme o Simepar, o tempo será instável no município, ou seja, há possibilidade de ocorrência de chuva. A precipitação acumulada é de 8.8 mm.

Devido à instabilidade, chuvas são previstas para todos os setores do Paraná, mas com distribuição irregular (em volume e intensidade). O risco de temporais diminui um pouco, mas não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva de forte intensidade e raios.