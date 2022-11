Confira a previsão do tempo desta terça-feira de Arapongas

Da Redação

O tempo fica firme nesta terça-feira

O tempo volta a ficar firme em praticamente todas as regiões paranaenses neste feriados. Vale destacar que, por conta da presença do sol, as temperaturas voltam a subir. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), durante a madrugada desta terça-feira (15) ocorre uma maior variação da cobertura de nuvens, principalmente nas cidades que ficam próximas da divisa com São Paulo. No entanto, não há previsão de chuva.

Arapongas, por exemplo, registrou chuva no último fim de semana e na madrugada da segunda-feira (14), porém, com o afastamento da frente fria, o tempo voltou a ficar firme no município. O sol apareceu nas primeiras horas da manhã desta terça entre nuvens.

Os termômetros devem registrar temperaturas elevadas por conta do predomínio do sol. A mínima registrada na Cidade dos Pássaro foi de 17ºC. Durante o período da tarde, os valores sobem e devem chegar à casa dos 26ºC.

As cidades que registrarão as maiores temperaturas neste feriado são as que ficam entre o oeste e norte do Estado.

