Da Redação

Confira a previsão do tempo desta terça-feira (5) em Arapongas

O tempo deve ser predominado pelas nuvens nesta terça-feira (5), em Arapongas, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). De acordo com o instituto, não é descartada a possibilidade de chuva em pontos isolados.

Ao amanhecer, o município registrou temperatura mínima de 19ºC. A máxima não deve ultrapassar os 28ºC.

O sistema frontal avança para o Sudeste do Brasil, mas a condição de tempo instável se mantém sobre o Paraná. Com isso, chuvas continuam sendo previstas nas diversas regiões do Estado. De modo geral, as chuvas ganham força a partir do período da tarde, com condição para alguns temporais localizados. Faz bastante calor no noroeste e no norte pioneiro.