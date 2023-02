Confira a previsão do tempo desta terça-feira (28) para Arapongas

Da Redação

Existe 98% de probabilidade de ocorrência de chuva em Arapongas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, nesta terça-feira (28), não há muitas mudanças nas condições do tempo no Paraná, pois ainda existe muita disponibilidade de umidade na atmosfera, o que mantém a instabilidade elevada sobre o Estado. Por conta disso, chuvas continuam sendo esperadas, principalmente a partir da tarde, com risco que ainda se mantém para ocorrência de tempestades.

Arapongas, norte do Paraná, por exemplo, apresenta 98% de probabilidade de ocorrência de chuva neste dia. Além disso, existe uma precipitação acumulada de 5.7 milímetros.

O instituto meteorológico indica que, na Cidade dos Pássaros, as pancadas devem ocorrer entre a tarde e a noite.

Além da instabilidade, a sensação de tempo abafado também persiste sobre o Estado. Ao amanhecer, Arapongas registrou mínima de 19ºC. A máxima deve chegar à casa dos 26ºC.

