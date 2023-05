Confira a previsão do tempo desta sexta-feira para Arapongas

Da Redação

Arapongas fica com o tempo firme nesta sexta-feira

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que ainda há possibilidade de garoa ocasional no leste do Paraná (Região Metropolitana de Curitiba e litoral), nesta sexta-feira (12), devido aos ventos que transportam umidade do oceano para o continente. Nos demais setores, o tempo segue estável.

Isso pode ser observado no norte do estado, onde Arapongas fica localizada. Na Cidade dos Pássaros, por exemplo, o sol deve surgir logo nas primeiras horas da manhã, e perdurar ao longo do dia.

Ainda conforme o instituto meteorológico, não existe possibilidade de ocorrência de chuva no município.

O Simepar mostra que todas as regiões do Paraná devem amanhecer com temperaturas baixas, com valores que podem ficar abaixo da casa dos 10ºC. À tarde, fica um pouco mais quente no oeste, noroeste e no Norte Pioneiro, com umidade relativamente baixa.

Em Arapongas, os valores devem variar entre 12ºC e 23ºC.

