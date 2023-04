Confira a previsão do tempo desta sexta-feira para Arapongas

Da Redação

Há 98% de probabilidade de chuva para Arapongas

Uma frente fria atua sobre o Paraná nesta sexta-feira (14) e leva chuva a quase todos os municípios paranaenses. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Arapongas, norte do Paraná, será uma das cidades que pode registrar chuva ao longo deste dia.

Ainda conforme o instituto meteorológico, devido ao fenômeno, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem desde a madrugada, principalmente entre as regiões oeste, noroeste, sudoeste e sul. Os maiores acumulados estão previstos para os setores da metade sul do estado.

As áreas de instabilidade avançam para as demais regiões ao decorrer do dia. Há possibilidade de ocorrência de temporais.

Na Cidade dos Pássaros, as pancadas podem ser registradas a qualquer momento do dia. O Simepar indica que existe 98% de probabilidade de ocorrência de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 3.8 milímetros. Já a Climatempo, empresa que também presta serviços meteorológicos, aponta que a precipitação acumulada é um pouco maior, chegando aos 25 mm.

Por conta da atuação da frente fria, as temperaturas não se elevam tanto como nos dias anteriores. Ao amanhecer, os termômetros obtiveram a mínima de 18ºC.

A máxima, por sua vez, deve chegar à casa dos 26ºC.

