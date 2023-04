Confira a previsão do tempo desta sexta-feira para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O fim de semana também deve ser chuvoso na cidade

A sexta-feira (7) deve ser chuvosa em Arapongas, norte do Paraná. Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pancadas de chuva devem ocorrer pelo município durante a madrugada e se estenderem ao longo do dia.

continua após publicidade .

Ainda conforme o instituto meteorológico, esse fator pode ser observado em praticamente todas as regiões paranaenses, já que a instabilidade segue elevada no estado. Por conta disso, é possível que pancadas de chuva ocorram a qualquer momento do dia, com acumulados que devem ser significativos em diversos pontos. Por vezes, os eventos de chuva podem vir acompanhados também de raios.

Na Cidade dos Pássaros, o Simepar mostra que há 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 8.9 milímetros.

continua após publicidade .

Devido ao tempo instável, as temperaturas devem ficar abaixo do que foi registrado nos dias anteriores. Em Arapongas, os valores devem variar entre 18ºC e 22ºC.



Siga o TNOnline no Google News