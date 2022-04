Da Redação

Confira a previsão do tempo desta sexta-feira em Arapongas

O tempo continua abafado nesta sexta-feira (18), em Arapongas. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o município registrou 21ºC ao amanhecer. A máxima prevista é de 29ºC.

Ainda conforme o Simepar, o tempo será instável na Cidade dos Pássaros, pois há possibilidade de chuva. A precipitação acumulada é de 9.4 mm.

Uma nova frente fria se organiza sobre o oceano, na altura do sul do Brasil. No Paraná, o tempo fica abafado, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva, principalmente a partir do período da tarde. Há condições favoráveis também para o desenvolvimento de temporais localizados. Temperaturas elevadas também são esperadas sobre todos os setores.