Confira a previsão do tempo desta sexta-feira em Arapongas

Arapongas registrou 11º C ao amanhecer e a máxima deve chegar aos 21º C. Segundo o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a sexta-feira (14) deve ser de sol entre nuvens no município, porém não há previsão de chuva.

Nesta sexta-feira o tempo no estado permanece ainda com influência da nova massa de ar mais frio. O setor leste do estado com mais nuvens por conta dos ventos do mar e umidade. Em áreas mais a oeste/noroeste, alguma nebulosidade evolui do Paraguai, com indicativo de provocar chuva bem localizada a partir da fronteira e divisa com o Mato Grosso do Sul, respectivamente. Ao norte e nordeste, os ventos podem ser mais intensos, moderados por alguns momentos durante o dia.