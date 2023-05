Confira a previsão do tempo desta sexta-feira (05) para Arapongas

Da Redação

As nuvens predominam o céu nesta sexta-feira

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que, nesta sexta-feira (05), o fluxo de umidade vindo do Norte do Brasil continua mantendo a instabilidade elevada entre as regiões oeste (áreas próximas às fronteiras com Paraguai e Argentina), sudoeste e centro-sul paranaense (áreas próximas à divisa com SC). Devido a isso, as chuvas previstas para essas regiões podem vir acompanhadas de raios.

Nos demais setores, as chances para ocorrência de chuvas são menores. No norte paranaense, onde Arapongas fica localizada, por exemplo, não é esperada pancadas de chuva.

O instituto meteorológico aponta que o sol pode surgir nas primeiras horas da manhã no município, mas, ao decorrer do dia, começa perder espaço para as nuvens. Inclusive, alguns períodos devem ser predominantemente nublados na cidade.

Não há previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros, porém, nenhuma possibilidade é descartada.

Em relação às temperaturas, o Simepar indica que esquenta mais na faixa norte. Em Arapongas, os valores devem variar entre 17ºC e 30ºC.

