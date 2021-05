Confira a previsão do tempo desta segunda-feira em Arapongas

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (24), Arapongas amanheceu ensolarada e registrou temperatura mínima de 6º C. A máxima não deve ultrapassar os 19º C. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), não há possibilidade de ocorrência de chuva no município.

A massa de ar polar que predomina sobre o Sul do País, deixa o tempo estável nas diversas regiões paranaenses nesta segunda-feira. Essa condição favorece a formação de geadas ao amanhecer, especialmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul e em parte dos Campos Gerais. Mesmo nos setores mais ao norte esfria bastante, com temperaturas abaixo dos 10°C. Na parte da tarde, as temperaturas não se elevam muito.