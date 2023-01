Confira a previsão do tempo desta segunda-feira (16) para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas devem variar entre 19ºC e 28ºC

A segunda-feira (16) começou ensolarada em diversos municípios paranaenses, como, por exemplo, em Arapongas. No entanto, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pancadas de chuva ainda podem ocorrer no Estado, visto que o ambiente atmosférico continua bastante instável. O ar aquecido e com altos índices de umidade favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade no Paraná. Esse fenômeno dá um certo potencial para a ocorrência de temporais em algumas cidades, especialmente a partir da tarde.

continua após publicidade .

A previsão aponta que na Cidade dos Pássaros há 95% de probabilidade de ocorrência de chuva e uma precipitação acumulada de 6.4 milímetros. As pancadas devem ocorrer durante a tarde, período do dia em que as temperaturas mais se elevam.

A segunda-feira será mais um dia abafado no município, com temperaturas elevadas. Ao amanhecer, Arapongas obteve mínima de 19ºC. Porém, como o sol deve predominar em alguns momentos do dia, as temperaturas se ampliam rapidamente e chegarão à casa dos 28ºC.

Siga o TNOnline no Google News