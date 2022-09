Confira a previsão do tempo desta quinta-feira para Arapongas

Da Redação

As temperaturas ficam amenas no município nesta quinta

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que as chuvas apresentam um enfraquecimento em grande parte do Estado nesta quinta-feira (29). Podem ocorrer alguns chuviscos, porém, de forma ocasional.

Ainda conforme o instituto meteorológico, por conta desse enfraquecimento, o volume de chuva nesta quinta deve ser menor em relação ao registrado nos últimos dias.

Entre o oeste e noroeste paranaense, as chuvas ainda podem vir associadas à ocorrência de alguns raios. Porém, a expectativa para desenvolvimento de tempestades nesses setores é baixa.

Já no norte do Paraná, em Arapongas especificamente, o amanhecer deve ser sob nuvens, que, em alguns períodos, surgem acompanhadas do sol. Após alguns dias instáveis, o Simepar indica que não há previsão de chuva para a Cidade dos Pássaros nesta quinta-feira.

De modo geral, a nebulosidade ainda se mantém bastante concentrada sobre o Paraná, o que deve manter as temperaturas ainda com valores amenos.

Em Arapongas, a mínima prevista é de 12ºC, enquanto a máxima é de 19ºC.

