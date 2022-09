Confira a previsão do tempo desta quinta-feira para Arapongas

Da Redação

O município ainda pode registrar chuvas nesta quinta-feira

Entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira (22), as condições atmosféricas ainda são favoráveis para ocorrência de chuvas em alguns setores do Estado. No entanto, as áreas de instabilidade se afastam gradualmente em direção ao Sudeste do Brasil, e a estabilidade volta a predominar nas diversas regiões paranaenses.

Arapongas, norte do Paraná, ainda deve registrar chuva nesta quinta. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há uma precipitação acumulada de 2.4 mm. As pancadas podem ocorrer a qualquer momento do dia.

O Simepar também informa que o sol pode surgir no município, mesmo entre nuvens.

Com o ingresso de uma massa de ar frio, temperaturas mínimas devem ser registradas no período da noite no Paraná, com frio significativo mais ao sul, perto de Santa Catarina.

Na Cidade dos Pássaros, a mínima prevista é de 13ºC e a máxima de 20ºC.

