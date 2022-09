Confira a previsão do tempo desta quinta-feira para Arapongas

Da Redação

A máxima não ultrapassa dos 21ºC nesta quinta, em Arapongas

O tempo volta a ficar estável no Paraná nesta quinta-feira (15), pois as áreas de chuvas mais significativas se afastam do Estado. No entanto, o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informa que ainda há condições favoráveis para algumas chuvas isoladas entre as regiões dos Campos Gerais, leste e norte do Paraná.

continua após publicidade .

O instituto meteorológico aponta que não existe previsão de chuva para Arapongas nesta quinta, mas nenhuma possibilidade é descartada. A Cidade dos Pássaros amanheceu entre nuvens, porém, ao decorrer do dia, o sol pode surgir.

As temperaturas não apresentam grandes elevações, principalmente entre os Campos Gerais e o leste. O norte do Estado também não é exceção, pois a máxima em Arapongas não ultrapassa dos 21ºC. Ao amanhecer, a mínima obtida foi de 14ºC.

continua após publicidade .

As temperaturas caíram devido a um frente fria que atingiu o Estado no último fim de semana. Além de influenciar na queda das temperaturas, o fenômeno trouxe chuva.

Siga o TNOnline no Google News