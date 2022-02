Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quinta-feira em Arapongas

Arapongas amanheceu ensolarada nesta quinta-feira (10) e registrou mínima de 17ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a máxima prevista é de 29ºC.

Assim como nos dias anteriores, o tempo se mantém estável no município, desta forma, é descartada qualquer possibilidade de chuva.

Ainda há influência do sistema de alta pressão nesta quinta-feira, porém, ele se concentra mais na região marítima e ao sul. Os ventos atuam mais do quadrante sudeste a partir do leste do Paraná, região com elevação ainda um pouco mais lenta das temperaturas. Demais áreas do estado esquentam um pouco mais no período da tarde, com presença de sol predominando.