Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (5) para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As temperaturas devem variar entre 16ºC e 25ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica que a instabilidade atmosférica diminui sobre o Paraná nesta quinta-feira (5). A nebulosidade ainda deve se manter entre as cidades do noroeste e leste do Estado, com algumas chuvas isoladas e sem expectativa para ocorrência de raios.

continua após publicidade .

Chuvas devem ser em sua grande maioria com fraca intensidade, podendo ser ocasionalmente moderadas. Entre o oeste e o sudoeste, poucas nuvens são esperadas, com tempo mais estável. Inclusive, o tempo deve ficar dessa forma no norte do Paraná, onde Arapongas fica localizada.

Segundo o Simepar, a quinta-feira será de tempo firme na Cidade dos Pássaros. A previsão aponta que o sol deve aparecer nas primeiras horas da manhã e, em alguns períodos, ele fica entre nuvens, mas qualquer possibilidade de chuva é descartada.

continua após publicidade .

Devido à presença dos sol, as temperaturas voltam a subir em Arapongas. Ao amanhecer, a mínima registrada foi de 16ºC. Durante a tarde, a máxima chega aos 25ºC.

Siga o TNOnline no Google News