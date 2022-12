Confira a previsão do tempo desta quinta-feira (1º) para Arapongas

Da Redação

As temperaturas devem variar entre 18ºC e 29ºC

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que o tempo segue sem mudanças significativas nesta quinta-feira (1º). Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral, haverá chuva de intensidade fraca à moderada ao longo do dia.

Já nas demais regiões são previstas chuvas isoladas, acompanhadas de descargas elétricas, principalmente no período da tarde. Arapongas, norte do Paraná, é uma das cidades que pode registrar pancadas ao decorrer desta quinta-feira.

Conforme a previsão do instituto meteorológico, o município pode amanhecer ensolarado, mas, ao longo do dia, as nuvens tomam conta do tempo, favorecendo a ocorrência de chuva. Existe uma precipitação acumulada de 1.2 mm para a Cidade dos Pássaros e 59% probabilidade de ocorrência de chuva.

Mesmo a quinta-feira sendo instável, as temperaturas seguem elevadas na maior parte do Estado, com máximas se aproximando ou até ultrapassando dos 30ºC.

Em Arapongas, os valores devem variar entre 18ºC e 29ºC.

