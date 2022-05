Confira a previsão do tempo desta quarta-feira em Arapongas

Da Redação

A quarta-feira (18) será mais um dia de frio intenso em Arapongas. O município registrou mínima de 3ºC ao amanhecer. Já a máxima não deve ultrapassar dos 13ºC, mesmo com a presença do sol.

continua após publicidade .

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o tempo deve continuar estável na Cidade dos Pássaros, sendo assim, não é prevista a ocorrência de chuva.

Ainda conforme o Simepar, o céu fica com muita nebulosidade em boa parte do Estado, pois o sistema de baixa pressão presente na costa do Rio Grande do Sul transporta umidade. As rajadas de vento sopram com intensidade moderada a forte, com valores acima dos 50 km/h em vários setores.

continua após publicidade .

Sensação térmica é de mais frio devido à atuação dos ventos.