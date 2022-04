Da Redação

Confira a previsão do tempo desta quarta-feira em Arapongas

A quarta-feira (13) será mais um dia instável em Arapongas. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), pode chover a qualquer momento do dia no município. A precipitação acumulada é de 27.9 mm.

Existe a expectativa de precipitações, especialmente entre o leste, parte dos Campos Gerais e o norte paranaense. Nos demais setores, a nebulosidade ainda fica variável, com possibilidade de alguns eventos isolados de chuva.

Devido à instabilidade, as temperaturas ficam amenas na Cidade dos Pássaros. A cidade registrou 19ºC ao amanhecer e a máxima não deve ultrapassar os 25ºC.