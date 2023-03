Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (8) para Arapongas

Da Redação

Não é descartada a possibilidade de chuva na cidade

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que a quarta-feira (8) será ensolarada no Estado, mas deve haver uma variação de nebulosidade. Novamente, o aumento de temperaturas que ocorre até a tarde possibilita o desenvolvimento de alguns aglomerados de nuvens com chuva e alguns temporais em áreas isoladas, principalmente em cidades situadas no oeste, sul e leste.

Em Arapongas, localizada no norte do Paraná, não deve ser diferente. Devido à elevação das temperaturas, não é descartada a possibilidade de ocorrência de chuva, ainda mais no período da tarde.

O instituto meteorológico aponta que o sol pode surgir em alguns momentos na Cidade dos Pássaros.

Em relação às temperaturas, a cidade registrou a mínima de 19ºC ao amanhecer. No entanto, os valores se ampliam rapidamente, podendo chegar à casa dos 28ºC.

