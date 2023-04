Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (26) para Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva na cidade

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) mostra que a quarta-feira (26) será bastante instável no Paraná, com possibilidade de ocorrência de chuva em todos os municípios. Pode chover a qualquer momento do dia. Inclusive, o risco de tempestades segue elevado no estado.

continua após publicidade .

Em Arapongas, norte do Paraná, o dia pode ser chuvoso. A previsão mostra que há 97% de probabilidade de ocorrência de chuva, além de uma precipitação acumulada de 16.5 milímetros. As pancadas começam durante a madrugada e perduram ao longo desta quarta-feira.

O instituto meteorológico informa que a instabilidade tende a diminuir até o final da noite. Com isso, os próximos dias devem ser tempo firme.

continua após publicidade .

Outro fator que o Simepar destaca é que, apesar da instabilidade, não há resfriamento significativo previsto. Na Cidade dos Pássaros, as temperaturas devem variar entre 16ºC e 22ºC.

Siga o TNOnline no Google News