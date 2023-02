Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (22) para Arapongas

Da Redação

A Cidade dos Pássaros deve registrar chuva nesta quarta

Nesta quarta-feira (22), o céu continua com muita nebulosidade no Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as condições para ocorrência de chuvas são maiores a partir da tarde.

Além disso, o tempo segue abafado, o que é uma característica comum da atual época do ano, e favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade. Em alguns locais, as precipitações podem ser fortes, acompanhadas por descargas atmosféricas.

O instituto meteorológico aponta que em Arapongas, cidade do norte do Paraná, o dia será chuvoso. Ao amanhecer, é possível que o sol apareça no município, mas ele fica entre nuvens.

Já à tarde, pancadas são previstas para a Cidade dos Pássaros. Existe 98% de probabilidade de ocorrência de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 4.2 milímetros.

As temperaturas devem variar entre 18ºC e 26ºC.

