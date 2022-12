Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (20) para Arapongas

Da Redação

Os termômetros devem registrar valores entre 16ºC e 26ºC

A instabilidade diminui e pouca chuva passa a ser prevista na maioria das regiões do Paraná nesta quarta-feira (21). Conforme a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), apenas as cidades do leste destoam do resto do Estado, pois apresentam muitas nuvens e possibilidade de chuva. Além disso, é possível que ocorram alguns problemas em decorrência do tempo.

continua após publicidade .

As condições climáticas seguem iguais as do dia anterior em Arapongas, cidade localizada no norte do Paraná. De acordo com o Simepar, o amanhecer será ensolarado no município, e o tempo deve se manter dessa forma ao longo do dia. É possível que o sol fique entre nuvens em alguns períodos, mas não há qualquer possibilidade de chuva.

Com o tempo instável se afastando do Estado, as temperaturas voltam a se elevar, principalmente nos setores oeste, noroeste e norte. Vale destacar que nesta quarta-feira inicia oficialmente o verão, a estação mais quente do ano.

continua após publicidade .

Na Cidade dos Pássaros, a previsão aponta que os valores devem variar entre 16ºC e 26ºC.

Siga o TNOnline no Google News