Confira a previsão do tempo desta quarta-feira (1º) para Arapongas

Existe 96% de probabilidade de ocorrência de chuva em Arapongas

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) aponta que, nesta quarta-feira (1º), o tempo apresenta uma diminuição na instabilidade atmosférica nos setores mais ao sul do Estado, próximo à Santa Catarina. No entanto, entre o noroeste, norte pioneiro e o leste do Estado, ainda são esperadas chuvas. Possibilidade das precipitações é maior a partir da tarde, por conta do aquecimento diurno e circulação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera.

Em Arapongas, norte do Paraná, também há chance de ocorrência de chuva. O instituto meteorológico indica que existe uma probabilidade de 96% de chuva no município, além de uma precipitação acumulada de 12.3 milímetros. Pode chover a qualquer momento do dia.

Em relação às temperaturas, elas seguem abaixo do que foi registrado nos dias anteriores, devido à instabilidade. A previsão informa que, na Cidade dos Pássaros, os valores variam entre 20ºC e 25ºC.

