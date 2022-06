Confira a previsão desta terça-feira de Arapongas e região

Da Redação

A instabilidade atmosférica retorna às regiões noroeste e norte do Paraná, de acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Em Arapongas, por exemplo, não é descartada a possibilidade de chuva, principalmente em pontos isolados. O sol pode aparecer em alguns momentos no município, porém, o que predomina são as nuvens, trazendo nebulosidade.

Ainda conforme o Simepar, deve chover ao decorrer do dia em quase todo o estado, mas as pancadas acontecem de forma significativa nas cidades da "metade Sul".

No período da tarde as temperaturas ficam elevadas. A Cidade dos Pássaros deve registrar máxima de 22ºC e mínima de 16ºC.

Região

Londrina, que também fica situada no Norte do Paraná, também deve ficar sob nuvens. No município, os termômetros devem marcar mínima de 14ºC e máxima de 24ºC.

Em Rolândia, o tempo também fica instável. Em relação às temperaturas, os termômetros devem marcar mínima de 15ºC e máxima de 24ºC.