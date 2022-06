Confira a previsão completa deste sábado para Arapongas

Da Redação

Por conta da estabilidade, a cidade deve registrar temperaturas intensas

No sábado (25), com o avanço de uma frente fria pelo oceano, as condições do tempo mudam em algumas regiões do Paraná, principalmente na "metade sul" do estado. Nestes setores, com os ventos mudando de direção para sul/sudeste, há uma maior cobertura de nuvens com chuvas fracas/chuviscos isolados no decorrer do dia.

Mas, conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre o norte e noroeste, o tempo segue estável. Sendo assim, é esperada a presença do sol nas cidades dessas regiões.

Ainda segundo o instituto meteorológico, para Arapongas, por exemplo, o sábado será de tempo firme. Pode haver alguns períodos em que o sol surge entre nuvens, mas não existe a possibilidade de chuva.

Por conta do tempo estável, a Cidade dos Pássaros deve registrar temperaturas intensas. A mínima prevista é de 15°C, e a máxima é a máxima de 27ºC.