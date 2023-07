Confira a lista de sepultamentos deste domingo em Arapongas

Veja a lista de sepultamentos divulgada pelo Prever, deste domingo (2), em Arapongas, norte do Paraná:

Isabel Lourdes Duarte de Camargo, 75 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento está marcado para as 9h, no Cemitério Municipal.

José Alves Lourenço, 73 anos. O velório ocorre no Prever. O sepultamento será realizado às 15h30, no Cemitério Municipal.

João Batista Rodrigues, 75 anos. O velório acontece no Prever. O sepultamento acontece às 16h, no Cemitério Municipal.

Sepultamentos em Apucarana e região

Claudio Alves de Paula, 66 anos. O velório acontece na Capela Municipal de Cambira. O sepultamento está marcado para as 9 horas, no Cemitério Municipal.

Aparecido Donizete Dias, 53 anos. O sepultamento será realizado às 9h, no Cemitério Portal do Céu. Não ocorre velório.

Luiz Henrique Diniz da Silva, 25 anos. O velório acontece na Capela do Pirapó. O sepultamento está marcado para as 10h, no cemitério do distrito.

Adelson Paulino do Nascimento, 50 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento acontece às 14, no Cemitério Cristo Rei.

Luciane de Paula Rodrigues, 45 anos. O velório é realizado na Capela Central. O sepultamento acontecerá às 15h, no Cemitério Cristo Rei.

Ana Maria Peres Tosette, 79 anos. O velório ocorre na Capela Central. O sepultamento será realizado às 16h, no Cemitério Portal do Céu.

Antonio Luiz Vioto, 72 anos. O velório acontece na Capela Central, a partir das 8h. O sepultamento será realizado no Cemitério de Califórnia. O horário não foi informado.

