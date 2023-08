Confira a agenda esportiva de Arapongas para a semana

A Prefeitura de Arapongas, no norte do Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, divulgou nesta segunda-feira, 14, a agenda esportiva da semana. Os eventos contam com a participação de equipes e atletas araponguenses em competições que ocorrem em diversas cidades do estado. A agenda é divulgada pela prefeitura da cidade semanalmente.

Confira:

- Copa Ângulo de Futsal Sub 12

Data: 15/08

Local: Ângulo/PR

- Congresso Técnico Campeonato Amador Séries Ouro/Prata/Master

Data: 15/08

Local: Auditório Secretaria de Esporte de Arapongas

Horário: 19h00

- Jogos da Juventude - Macrorregional

Data: 17 e 20/08

Local: Ibiporã/PR

- Campeonato Paranaense de Karatê Esportivo

Data: 19/08

Local: Mamborê/PR

- Campeonato de Duathlon Blue Séries

Data: 19 e 20/08

Local: Barueri/SP

