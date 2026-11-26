Tempo instável com variação térmica contida e umidade elevada durante o dia

Arapongas tem previsão de chuva nesta quinta-feira (26), com temperaturas variando entre mínima de 18°C e máxima de 24°C. O dia deve manter o cenário de instabilidade, com destaque para a ocorrência de precipitações e amplitude térmica amena.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A umidade relativa do ar oscila entre 80% e 98%, enquanto a probabilidade de chuva chega a 98%, com precipitação acumulada estimada em 14,9 mm. Os ventos sopram do quadrante leste a 18 km/h, com possibilidade de rajadas de até 53 km/h.