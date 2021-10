Conferência define propostas para evento estadual

Da Redação

No último dia 8, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Assistência Social (Semas), realizou a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no auditório do Paço Municipal. De maneira on-line e presencial, o encontro teve como pauta o tema: “ Assistência Social: Direito do povo e Cenário Atual e Futuro na Implementação dos Direitos das Pessoas com Deficiência”, e o subtema: “Direito à Inclusão das Pessoas com Deficiência”.

Na oportunidade foram estabelecidos os quatro eixos norteadores. São eles: estratégias para manter e aprimorar o controle social; assegurar a participação da pessoa com deficiência; acesso das pessoas com deficiência para a construção de políticas públicas; financiamento das políticas públicas para a pessoa com deficiência e acessibilidade e tecnologia assistiva.

Segundo a secretária da pasta, Ismailda Ferreira de Lima da Silva, a II Conferência possibilitou um espaço de discussão e deliberação de políticas públicas que vêm ao real encontro das necessidades da população. “ Trouxemos uma discussão avaliativa do atendimento dos direitos das pessoas portadoras de deficiência nas mais diversas políticas, e áreas importantes, como saúde, educação, lazer, esporte e assistência social. O intuito é o de aprimorar e garantir a implementação de serviços específicos para esta população”, disse.

O evento contou com a participação do prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que reafirmou a importância do desenvolvimento de ações inclusivas. “ A II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência traz questões importantes. Novas ideias e ações a serem colocadas em práticas. Dentro de uma gestão participativa. Temos profissionais competentes na nossa Semas que fazem todo esse serviço. A atuação do poder público deve ser feita para o bem de todos e todas”, salientou.

Ainda durante o evento foi aprovado o regimento interno, além de uma palestra ministrada pela conferencista, Talita Silva de Jesus, que também é assistente social na APAE Arapongas. Ao final, foram eleitos os delegados que representarão o município na Conferência Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. O evento será realizado virtualmente nos dias 14, 15 e 16 de dezembro.

Participaram também do evento, o vereador Major Arduin, o vice-presidente da Federação das Apaes do Paraná (Feapaes-PR), Pedro Paulo Bazana, representantes de entidades, clubes de serviços e profissionais da Assistência Social.

GRUPO ELEITO:

Sociedade civil

Silvio Marcos Gomes - APPDA (titular)

Sonia Aparecida Perugini Pombolo - APAE (suplente)

Governamental

Silvana Aparecida Rezende (titular)

Joannes Gabriela Soares de Sá (suplente)