Conferência de Saúde começa nesta sexta (10); veja a programação

A conferência tem o apoio da Secretaria de Saúde

Arapongas realiza, nesta sexta-feira (10) e no sábado (11), a XIII Conferência Municipal de Saúde desenvolvida pelo Conselho Municipal de Saúde de Arapongas (CMS), com apoio da Secretaria de Saúde. Veja a programação no final da matéria.

O encontro pretende discutir maneiras de garantir direitos e defender o Sistema Único de Saúde (SUS), a vida e a democracia. De acordo com a Prefeitura Municipal, essa é uma oportunidade de fortalecer o Controle Social no SUS, garantindo as formas de participação dos diversos setores e segmentos da sociedade, elaborando propostas que qualificam o setor da Saúde de Arapongas.

O prefeito da cidade, Sérgio Onofre, acompanhado do secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, e do presidente do CMS, Eucir Zanatta, reforçou o convite para a população. "Estes encontros são importantes, pois levam em consideração questões ligadas à saúde, através de sugestões, ideias e debates, resultando na implementação de ferramentas que contribuem positivamente para o setor. A participação popular é fundamental na construção do plano de programações da saúde de Arapongas. Contamos com a participação de todos”, falou.

Durante a conferência, também será realizada a eleição dos membros que irão compor o Conselho Municipal de Saúde, referente a gestão 2023/ 2026. A XIII Conferência Municipal de Saúde de Arapongas acontece no Salão Paroquial da Igreja São Vicente Pallotti, localizado na Rua Albatroz, Vila Nova.

Para conferir a programação da conferência, acesse o site oficial da Prefeitura (clique aqui).

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

