Conferência de Saúde: Arapongas abre inscrições para delegados

Mais informações pelo telefone (43) 3902-1097.

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) informa que começa nesta segunda-feira, 27, as inscrições para delegados e observadores/convidados que queiram participar da XIII Conferência Municipal de Saúde de Arapongas - que será nos dias 10 e 11 de março.

As inscrições podem ser feitas até o dia 03 de março.

Veja mais detalhes:

A participação de Delegados poderá ser representada nos seguintes segmentos:

- Representantes de Gestores em Saúde;

- Representantes de Entidades dos Trabalhadores de Saúde;

- Representantes de Entidades dos Prestadores de Serviço de Saúde vinculadas ao SUS;

- Representantes de Entidades dos Usuários.

As Entidades com abrangência e/ou representação Municipal de Usuários, Trabalhadores, Prestadores e Gestores, deverão realizar as inscrições dos Delegados Titulares e Suplentes, através de Formulário Eletrônico pelo link: https://forms.gle/bVu71atAHEFW6A6MA ou presencialmente na Sede do Conselho Municipal de Saúde; junto à Secretaria Executiva – Centro de Especialidades Jaime de Lima, Sala 16, no horário das: 13h00 às 17h30 (Rua Juriti, nº1.177).

Para a inscrição de todos os Delegados Natos ou Novos de Órgãos, Instituições ou Entidades será necessária a entrega de cópias de documentos que comprovem o seu funcionamento e atividades, há pelo menos 01 (um) ano anterior ao ato de inscrição ou upload de arquivo, no Formulário Eletrônico, constando:

- CNPJ;

- Estatuto de funcionamento da Entidade Registrado em Cartório;

- Comprovante de atividades exercidas no ano de 2022;

- Carta de Indicação da Entidade. No caso de inscrição presencial serão necessários: Preenchimento de 01 (uma) ficha para Titular e 01 (uma) ficha para o representante Suplente. Para o fornecimento do CNPJ atualizado de Órgãos, Entidades, da Sociedade Civil e Movimentos Sociais Organizados, poderá ser acesso o link:https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Os Observadores/ Convidados são todos os participantes não indicados previamente pelas Entidades representativas e que desejam participar da XIII Conferência Municipal de Saúde de Arapongas. As inscrições de Observadores / Convidados serão realizadas no período de 27 de fevereiro a 03 de março de 2023, através de preenchimento de formulário próprio, pelo link: https://forms.gle/ejpjGiTC1ikGDRQ27

Ou presencialmente na Sede do Conselho Municipal de Saúde, junto a sua Secretaria Executiva (Rua Juriti, nº1.177) – Centro de Especialidades Jaime de Lima - Sala 16, no horário das: 13h00 às 17h30.

Maiores informações do Regimento Interno da XIII Conferência Municipal de Saúde, através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/conselhos/cms ou pelo telefone do CMS (43) 3902-1097.

