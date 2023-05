Conferência de Cultura debate participação social e representatividade

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No último dia 07, o encontro trouxe como tema central: “Plano Municipal da Cultura

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) de Arapongas, no norte do Paraná, realiza nesta segunda-feira (22), às 19h, no Cine Teatro Mauá, um novo encontro da II Conferência Municipal de Cultura para debate de propostas do eixo 5 - voltado para a “Participação Social e Representatividade”, além da entrega de certificação aos participantes.

continua após publicidade .

“Convocamos toda a classe artística cultural para esta nova rodada da nossa segunda Conferência Municipal de Cultura. É um momento importante para consolidarmos nossas ideias e propostas. Todas elas serão elencadas e devem ser incorporadas ao Plano Municipal de Cultura”, disse o secretário da pasta, Geison Cortez.

- LEIA MAIS: Arapongas distribui mais de 12 mil kits pedagógicos para estudantes

continua após publicidade .

No último dia 07, o encontro trouxe como tema central: “Plano Municipal da Cultura: Diretrizes para uma política inclusiva e integrada”, reunindo autoridades, artistas e indicadores culturais de Arapongas. Com a leitura do regimento da II Conferência Municipal da Cultura, a plenária o aprovou, dando abertura oficial aos trabalhos da Conferência. Durante a tarde, os representantes de cada segmento, entidades, sociedade civil, artistas e indicadores culturais reuniram-se em grupos para composição dos eixos e debates. No eixo nº1 foram debatidos temas voltados à “Institucionalização e Marcos Legais da Cultura”, no eixo 2 “Diversidade Cultural”, eixo 3 “Acessibilidade Cultural”, eixo 4 tratou da “Sustentabilidade, dimensão social, economia, ambiental e cultural”.

SERVIÇO:

DATA: 22 DE MAIO

HORÁRIO: 19h

LOCAL: Cine Teatro Mauá

ENDEREÇO: R. Uirapuru, 55 – Centro

Siga o TNOnline no Google News