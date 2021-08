Da Redação

Conferência de Assistência Social ocorre nesta terça (17)

Nesta terça-feira (17), às 13 horas, será realizada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, organizada pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) em parceria com o município de Arapongas.

Neste ano, o tema será: “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social”, onde serão discutidos cinco eixos norteadores do tema.

A Conferência ocorrerá no formato híbrido. De forma presencial, o evento ocorrerá no Auditório do Paço Municipal – 1º Andar e será respeitada a capacidade do local conforme as medidas restritivas de segurança em saúde pública.

No formato online, o evento poderá ser acompanhado pela Plataforma do YouTube através do canal da Prefeitura de Arapongas https://www.youtube.com/tvarapongas com transmissão ao vivo e participação via chat do Youtube.