Condutor é flagrado com habilitação vencida e moto adulterada em Arapongas

Abordagem policial em fiscalização de rotina revelou placa falsificada e veículo sem registro no sistema de trânsito

Um homem foi parar na delegacia após ser abordado pilotando um ciclomotor adulterado no fim da tarde de quinta-feira (6). A fiscalização ocorreu na Rua Rouxinol, no Jardim do Café, em Arapongas, durante um patrulhamento ostensivo da equipe policial.

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A ação começou quando os agentes avistaram o veículo vermelho e decidiram realizar a abordagem para verificação de rotina. Ao checar os documentos do condutor, os policiais constataram que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estava vencida há mais de três anos, desde fevereiro de 2023.

A situação do veículo revelou irregularidades ainda mais graves. Durante a inspeção técnica, a equipe identificou que a placa afixada no ciclomotor era falsificada, fora dos padrões estabelecidos pelos órgãos oficiais de trânsito. A consulta ao número do chassi e do motor confirmou que o ciclomotor pertencia a um modelo Shineray de 50 cilindradas, ano 2022, mas que sequer possuía registro ou licenciamento regular.

Diante do flagrante de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, crime previsto no Código Penal, o motorista recebeu voz de prisão. Ele e o veículo foram encaminhados para a 22ª Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.