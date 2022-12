Condutor de Saveiro foge após acidente com moto, em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Saveiro e a motocicleta colidiram na rua Louro Verde, no Flamingos

Um motorista de um utilitário, uma VW Saveiro, fugiu logo após um acidente com um motociclista, na madrugada desta quinta-feira (22), em Arapongas. Os dois veículos colidiram quando trafegavam na rua Louro Verde, no Conjunto Flamingos.

continua após publicidade .

A equipe da Polícia Militar foi ao local mas encontrou apenas o carro e a motocicleta acidentados. Não havia testemunhas do acidente.

LEIA MAIS: GM de Arapongas prende suspeito de envolvimento em assassinato

continua após publicidade .

O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado para o hospital. O motociclista estaria sem condições de dar declarações que permitissem compreender como se deu o acidente entre os dois.

O condutor da Saveiro teria fugido do local do acidente e foi identificado, posteriormente, quando a Polícia Militar fez contato com o pai dele, a partir dos dados do veículo. O homem informou aos policiais que não sabia informar sobre o paradeiro do filho.

Siga o TNOnline no Google News