Concessionária se manifesta após homem cair em túnel de antiga praça de pedágio

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A EPR Paraná se pronunciou nesta quarta-feira (13) após um homem de 47 anos cair em um túnel de aproximadamente cinco metros de profundidade na antiga praça de pedágio de Arapongas, na BR-369.

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O acidente aconteceu durante a madrugada. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem teria tentado se abrigar do frio quando acabou caindo no local, que fica abaixo das antigas cabines de pedágio.

Em nota, a concessionária informou que as estruturas desativadas são áreas operacionais de acesso restrito e que os espaços estão “ostensivamente sinalizados e devidamente isolados com tapumes”.

A empresa também lamentou o ocorrido e informou que equipes da própria concessionária realizaram o atendimento pré-hospitalar até a chegada dos bombeiros.

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“O homem apresentou ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica”, informou a EPR Paraná.

Imagens do resgate mostram que o túnel é profundo, escuro e com grande quantidade de entulhos e sujeira acumulada. O espaço era utilizado antigamente para a passagem de funcionários responsáveis pela retirada do dinheiro das cabines de pedágio até o cofre da praça.

Apesar do isolamento com tapumes, o local ainda preocupa por representar risco de acidentes. Segundo os bombeiros, essa não foi a primeira ocorrência registrada na antiga estrutura.