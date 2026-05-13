TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Arapongas

publicidade
ARAPONGAS

Concessionária se manifesta após homem cair em túnel de antiga praça de pedágio

EPR Paraná afirma que áreas das cabines desativadas são de acesso restrito e estavam isoladas com tapumes

Escrito por Da Redação
Publicado em 13.05.2026, 13:03:20 Editado em 13.05.2026, 13:03:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Concessionária se manifesta após homem cair em túnel de antiga praça de pedágio
Autor Foto: Reprodução vídeo

A EPR Paraná se pronunciou nesta quarta-feira (13) após um homem de 47 anos cair em um túnel de aproximadamente cinco metros de profundidade na antiga praça de pedágio de Arapongas, na BR-369.

- LEIA MAIS: Homem cai em túnel de antiga praça de pedágio ao tentar se abrigar do frio

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente aconteceu durante a madrugada. Conforme o Corpo de Bombeiros, o homem teria tentado se abrigar do frio quando acabou caindo no local, que fica abaixo das antigas cabines de pedágio.

Em nota, a concessionária informou que as estruturas desativadas são áreas operacionais de acesso restrito e que os espaços estão “ostensivamente sinalizados e devidamente isolados com tapumes”.

A empresa também lamentou o ocorrido e informou que equipes da própria concessionária realizaram o atendimento pré-hospitalar até a chegada dos bombeiros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O homem apresentou ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica”, informou a EPR Paraná.

Imagens do resgate mostram que o túnel é profundo, escuro e com grande quantidade de entulhos e sujeira acumulada. O espaço era utilizado antigamente para a passagem de funcionários responsáveis pela retirada do dinheiro das cabines de pedágio até o cofre da praça.

Apesar do isolamento com tapumes, o local ainda preocupa por representar risco de acidentes. Segundo os bombeiros, essa não foi a primeira ocorrência registrada na antiga estrutura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de trabalho ARAPONGAS resgate de emergência risco de acidentes sinalização de segurança tunnel de pedágio
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Arapongas

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV