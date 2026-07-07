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REPAROS

Concessionária realiza melhorias na BR-369 em Arapongas a partir desta quarta-feira (8)

Equipes da concessionária vão aplicar uma nova camada no asfalto para garantir mais segurança aos motoristas

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 15:34:53 Editado em 07.07.2026, 15:34:46
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Concessionária realiza melhorias na BR-369 em Arapongas a partir desta quarta-feira (8)
Autor Concessionária promete melhorias em pavimento da BR-369 - Foto: Motiva

A Motiva Paraná começa nesta quarta-feira (8) obras de melhoria no pavimento em pontos da BR-369 em Arapongas. Os serviços vão ocorrer alternadamente nos dois sentidos da rodovia durante o dia e à noite entre o km 183 - próximo ao entroncamento com a PR-444 - e o km 193, nas imediações do Jardim Santa Rita.

-LEIA MAIS: Caminhão atinge poste da Copel no Parque Jaboti em Apucarana

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Equipes da concessionária vão aplicar uma nova camada no asfalto para garantir mais segurança e conforto aos motoristas. A previsão é que os trabalhos se estendam até o final de julho. A programação poderá sofrer alterações dependendo das condições climáticas.

Os trabalhos começam nesta quarta, das 7h às 17h, no sentido Apucarana (sul), entre os km 183 e 186, no trecho entre o entroncamento com a PR-444 e o Posto de Molas Arapongas, onde as equipes irão atuar ao longo da semana. Haverá sinalização das interdições parciais e tráfego desviado para a faixa livre.

A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao passar pelo trecho, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade para garantir a segurança de todos.

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A Motiva Paraná integra o Movimento Afaste-se, que tem o objetivo de conscientizar motoristas sobre a prevenção de acidentes envolvendo viaturas em atendimento, colaboradores realizando manutenção e áreas com obras. As orientações são simples, mas têm o poder de salvar vidas: sempre que se deparar com um atendimento em pista ou alguma atividade em que existam pessoas trabalhando às margens da rodovia, o condutor deve reduzir a velocidade e, sempre que possível, trocar de faixa.

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ARAPONGAS BR 369 Motiva Paraná obras segurança
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