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TRÂNSITO

Concessionária inicia instalação de radares na PR-444 em Arapongas

Além dos monitores, a empresa também irá adequar a sinalização horizontal e vertical da via

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.05.2026, 16:35:36 Editado em 20.05.2026, 16:37:06
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Concessionária inicia instalação de radares na PR-444 em Arapongas
Autor Prefeito Rafael Cita havia protocolado um ofício solicitando providências em relação ao trecho - Foto: Divulgação

A EPR Paraná, concessionária responsável pela administração do Lote 4 de rodovias do Paraná, que inclui Arapongas, iniciou a implantação de monitores de velocidade, além de promover a adequação da sinalização horizontal e vertical na PR-444, na altura da rotatória de acesso ao Residencial Bem Viver. O prefeito Rafael Cita (PSD), que havia protocolado um ofício solicitando providências em relação ao trecho em 28 de abril deste ano, logo após o início das operações da empresa, visitou o local nesta quarta-feira (20).

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“Sempre foi uma grande preocupação nossa, a partir do Bem Viver, a rotatória aqui da Tangará. Estou aqui acompanhando, nós fizemos a solicitação em 28 de abril, e a EPR já está aqui mudando toda a sinalização da rodovia também”, comentou. A equipe está instalando a nova sinalização e vai substituir o redutor de velocidade.

A rodovia estava, pela manhã, temporariamente interditada na altura do quilômetro 8, sentido Leste, para instalação de um pórtico. O fluxo de veículos está sendo desviado pela marginal a partir do quilômetro 9. Equipes da EPR Paraná estão fazendo atendimento e orientação no local.

“Então, como nós prometemos e solicitamos à EPR, está sendo cumprido agora. Temos o viaduto para ser construído ali? Sim, mas essa conquista aqui é importante demais para imediatamente reduzir os acidentes e diminuir o risco. Seguimos trabalhando para melhorar a vida do cidadão araponguense”, finalizou.

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ARAPONGAS EPR Paraná Prefeito Rafael Cita rodovias do Paraná Segurança Viária sinalização de trânsito
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