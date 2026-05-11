Concessionária anuncia monitores de velocidade e adequação de sinalização na PR-444 em Arapongas

A EPR Paraná, concessionária responsável pela administração do Lote 4 de rodovias do Paraná, que inclui Arapongas, anunciou que vai implantar monitores de velocidade, além de promover a adequação da sinalização horizontal e vertical na PR-444, na altura da rotatória de acesso ao Residencial Bem Viver. O anúncio foi feito em resposta a um ofício protocolado pelo prefeito Rafael Cita em 28 de abril deste ano, logo após o início das operações da empresa.

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No documento, o município detalha o fato de ter sido entregue o Residencial Bem Viver na extensão da Rua Tangará, cruzando a PR-444, sendo que o referido trecho tem hoje apenas uma rotatória, sem qualquer redutor de velocidade. “Arapongas requer, com absoluta urgência, que seja realizada a instalação de redutor de velocidade por esta Concessionária, observadas todas as regras técnicas deste”, frisou o prefeito.

A urgência se justifica em razão da necessidade de se evitar novos acidentes e salvar vidas no local”. A sugestão é que seja “lombada/quebra-molas nos dois sentidos da rodovia, pois experiência anterior com redutores eletrônicos não foram bem sucedidas”, descreve o ofício.

Em resposta, a concessionária informa que “possui ciência do nível de risco do local e, por considerá-lo prioritário, efetuou a inclusão desse ponto no Plano de 100 Dias da EPR Paraná, que consiste em um programa para mapeamento e tratamento emergencial de pontos críticos da rodovia através da concessão de serviços compreendidos na fase de Trabalhos Iniciais do Contrato de Concessão.

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Nesse sentido, além da implantação de monitores de velocidade, em linha com a solicitação da Prefeitura, também está prevista a adequação da sinalização horizontal e vertical da rotatória.

Rafael Cita lembra que esta não é a primeira vez que o município solicita providências naquela parte da PR-444. “Em 08 de agosto de 2023, quando eu ainda era procurador jurídico do município, enviamos o primeiro ofício, que foi negado pelo DER-PR. Agora, esperamos que essa solução seja implantada o quanto antes para melhorar as condições de segurança naquela rotatória. Mas seguimos contando com a colaboração de todos para termos um trânsito cada vez mais seguro”, comenta o prefeito.

Um projeto para a construção do viaduto já foi entregue ao governo estadual e aprovado, porém, enquanto os trâmites burocráticos ainda estão em andamento, as medidas anunciadas pela EPR Paraná devem tornar o trecho muito mais seguro.