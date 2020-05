Comitiva de Arapongas conhece produção de morango e pitaia em Rolândia

Uma comitiva de Arapongas visitou, na tarde da última quarta-feira (06), a propriedade da família Navarro, localizada no distrito de Bartira, em Rolândia. A comitiva foi recepcionada pelo casal Evandro e Cleia, ambos produtores de morango e pitaia.

O objetivo da visita foi buscar subsídios para a elaboração de projetos que possam auxiliar os pequenos e médios produtores rurais de Arapongas. “Foi uma visita produtiva, que certamente trouxe informações importantes na hora de fundamentar esses projetos. A ideia é que os produtores interessados tenham maior facilidade na hora de acessar linhas de crédito”, afirma o vice-prefeito Jair Milani.

A comitiva também teve a participação do secretário do Meio Ambiente, Renan Manoel, do vereador Miguel Messias, do engenheiro agrônomo Carlos Helbel e do consultor empresarial Júlio César.

“Sabemos que é preciso incentivar a agricultura familiar e ajudar a manter o homem no campo, sobretudo nesse momento em que a pandemia deve trazer dificuldades cada vez maiores para muitos que já vivem nos centros urbanos. Porém, para isso é necessário que as famílias do campo tenham condições de trabalho e alternativas de renda”, afirma Miguel Messias.

O grupo constatou que tanto o morango como a pitaia são boas alternativas para reforçar a renda no campo, desde que produzidos com técnica, de forma sustentável e com inserção adequada no mercado regional.