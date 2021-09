Da Redação

Comércio é furtado em Arapongas; PM foi chamada

Um furto foi registrado em um estabelecimento comercial na madrugada deste sábado (26) no Jardim Primavera em Arapongas .

De acordo com a vítima, ele se ausentou do estabelecimento a meia-noite, quando retornou as 08:00 da manhã, de domingo encontrou a porta arrombada.

Do local foi furtado vários equipamentos além de um celular, cervejas, salgados e documentos.