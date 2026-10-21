Comércio é arrombado no Centro de Arapongas

Um estabelecimento comercial localizado na Rua Rouxinol, na região central de Arapongas, foi alvo de furto no início da tarde desta terça-feira (20). O local foi arrombado por criminosos.

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 12h20 para atender à ocorrência. No endereço, a responsável pelo imóvel relatou à equipe que encontrou o espaço violado. Ao verificar o interior do prédio, ela constatou que uma bicicleta de cor marrom, do modelo Ceci, havia sido levada pelos invasores.

A equipe policial registrou o boletim de ocorrência pelo crime de furto e repassou as orientações necessárias à vítima. Buscas foram realizadas na região, mas, até o momento, o veículo e os suspeitos não foram localizados.