Comércio de Arapongas irá parar nos jogos da Seleção; saiba mais

Caso o Brasil avance de fase no torneio mundial, continuará valendo as mesmas regras

Os trabalhadores do comércio de Arapongas terão direito a uma pausa para assistir aos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022. É o que define o Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho, assinado pelo Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval) e Sindicato dos Empregados no Comércio de Londrina e Região (Sindecolon).

“As empresas deverão liberar os empregados até 01 (uma) hora antes dos jogos [do Brasil] e o retorno será 01 (uma) hora após o término”, diz o documento divulgado na manhã desta segunda-feira (21).

“As horas disponibilizadas para que os trabalhadores se desloquem e assistam aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, permanecendo fora da empresa, poderão ser compensadas com o respectivo aumento da carga horária, na proporção de hora por hora, em até 06 (seis) meses, a partir da data do primeiro jogo”. A primeira partida da Seleção Brasileira acontece nesta quinta-feira (24), contra a Sérvia.

Caso o Brasil avance de fase no torneio mundial e, assim, os jogos passem a ocorrer durante o horário especial de dezembro, quando as lojas começam a atender até as 22h, continuará valendo a mesma regra de retornar uma hora após o fim da partida.

O tempo de jantar passará a ser, nestes dias, de 30 minutos (e não de uma hora). “Os períodos de 30 minutos reduzidos do intervalo do jantar deverão ser creditados no banco de horas dos empregados”, reforça o documento.

Expedientes nos sábados

O Novo Aditivo permite, ainda, que nos sábados 10 e 17 de dezembro o expediente seja prorrogado até as 20h, “com fornecimento de jantar e pagamento de horas extras após as 18h.”

Para ver o documento completo, acesse o endereço eletrônico.

Fonte: ACIA de Arapongas.

